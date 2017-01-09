ذكرت وزارة التخطيط العراقية إن عدد المطلقات والأرامل في عموم العراق بلغ مليونا و938 الف مطلقة وأرملة حسب نتائج مسح الأمن الغذائي الذي نفذه الجهاز المركزي للاحصاء خلال عام 2016.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي،في تصريح صحفي اليوم/الاثنين/ ، ان عدد المطلقات بلغ 122 الفا و438 مطلقة ، منهن 105 الاف مطلقة تتراوح أعمارهن من 14 إلى 49 عاما.. فيما كان عدد المطلقات بعمر 50 عاما فما فوق 17 الفا و432 مطلقة.

وأشار إلى أن عدد الأرامل وصل إلى 878 الفا و455 أرملة منهن 203 الاف أرملة بعمر 14 إلى 49 سنة وهناك 675 الفا و198 أرملة بعمر 50 عاما فما فوق.

ولفت إلى أن مسح الأمن الغذائي لعام 2016 لم يشمل محافظتي نينوى والأنبار و قضاء الحويجة في محافظة كركوك وقضائي بيجي والشرقاط في محافظة صلاح الدين بسبب الظروف الأمنية فيها .. مشيرا إلى ان المؤشرات الخاصة بالارامل والمطلقات لم تتضمن البيانات الخاصة بالمحافظات والاقضية السابقة.

ونوه الهنداوي ان جميع المنظمات التابعة للامم المتحدة تعتمد البيانات والمؤشرات التي ينتجها الجهاز المركزي للاحصاء لان المسوح الإحصائية التي ينفذها الجهاز تجري وفقا للمعايير العالمية المعتمدة من قبل الامم المتحدة.