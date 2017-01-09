توجيه اتهامات جديدة لصديقة رئيسة كوريا الجنوبيةالإثنين، 9 يناير 2017 10:45 ص
قال فريق الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنه وجه اتهامات جديدة من بينها الرشوة ضد صديقة مقربة من الرئيسة بارك كون هيه وهي الشخصية التي تتمحور حولها فضيحة سياسية أدت لمساءلة الرئيسة ونشوب أزمة سياسية في البلاد.
ووجهت لتشوي سون سيل - وهي رهن الاحتجاز منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول وبدأت محاكمتها الشهر الماضي - اتهامات من قبل بإساءة استغلال السلطة ومحاولة الاحتيال. وقال لي كيو تشول المتحدث باسم فريق الادعاء الخاص يوم الاثنين إن الفريق وجه اتهامات إضافية لها.
ورفض تقديم المزيد من المعلومات خلال إفادة روتينية. ولم يتسن الوصول إلى محامين يمثلون تشوي للتعليق.
وتشوي (60 عاما) صديقة الرئيسة منذ أربعة عقود متهمة بالتواطؤ مع باك لممارسة ضغوط على مؤسسات أعمال كبرى من بينهما مجموعة سامسونج للمساهمة في تمويل مؤسسات غير ربحية تدعم مبادرات الرئيسة.
ونفت تشوي ارتكاب أي مخالفات قانونية.
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