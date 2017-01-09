بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تدريب المفتشين بالمحافظات بحضور المنسقين والمراقبين، والذي يستمر خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري وذلك فى إطار تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 لعدد ( 2500 ) مفتش في 37 مقرا على مستوى المحافظات.

وأوضح جهاز الإحصاء - فى بيان اليوم - أن التدريب يهدف إلى تعريف المفتشين بالمفاهيم المستخدمة في التعداد، وكيفية استخدام أجهزة التابلت والمنظومة الإلكترونية، وأسلوب العمل الميداني، وكيفية السيطرة على المعاونين كلاً في منطقة عمله.

واشار إلى أنه يتم تدريب المعاونين ابتداء من السبت إلى الخميس 19 يناير الجاري في 450 مقرا تدريبيا.

جدير بالذكر أنه تم تدريب 550 مدربا خلال الفترة 24 إلى 30 ديسمبر 2016 مركزياً بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر ليقوم بالتدريب المحلي في المحافظات.