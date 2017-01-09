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"الموانئ الكويتية": توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
مؤسسة الموانئ الكويتية

"الموانئ الكويتية": توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا لسوء الأحوال الجوية

الإثنين، 9 يناير 2017 10:42 ص
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أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الاثنين توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة “الشويخ” و”الشعيبة” و”الدوحة” بشكل مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مدير العمليات في ميناء الشويخ الكابتن بدر العنزي - في تصريحات اليوم: “إن حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة متوقفة مؤقتا إلى حين تحسن الأحوال الجوية ومستوى الرؤية الأفقية”.

وأضاف أن مدى الرؤية الأفقية انخفض إلى أقل من 100 متر مما استدعى توقف الملاحة البحرية مؤقتا إلى حين تحسن الرؤية الأفقية.

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