أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الاثنين توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة “الشويخ” و”الشعيبة” و”الدوحة” بشكل مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مدير العمليات في ميناء الشويخ الكابتن بدر العنزي - في تصريحات اليوم: “إن حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة متوقفة مؤقتا إلى حين تحسن الأحوال الجوية ومستوى الرؤية الأفقية”.

وأضاف أن مدى الرؤية الأفقية انخفض إلى أقل من 100 متر مما استدعى توقف الملاحة البحرية مؤقتا إلى حين تحسن الرؤية الأفقية.