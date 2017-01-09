كوريا الجنوبية تحذر بيونج يانج من مواجهة عقوبات المجتمع الدوليالإثنين، 9 يناير 2017 10:34 ص
حذرت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، من أنه في حال أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات فإنها ستواجه عقوبات وضغوط جارتها الجنوبية والمجتمع الدولي برمته.
وقال المتحدث باسم الوزارة جونج جون هي (في تصريحات له نقلتها وكالة انباء “يونهاب” الكورية الجنوبية) إن كوريا الشمالية هددت بأنها قد تطلق صاروخا بالستيا عابرا للقارات.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية قد صرح لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد، بإن صاروخ بالستي عابر للقارات قد يطلق في أي وقت وأي مكان حسب قرار الزعيم كيم جونج أون .
وردا على ذلك، ذكر المتحدث “جونج” أن تهديدات كوريا الشمالية بارتكاب استفزازات جديدة هي أعمال خطيرة تهدد السلام والأمن في المجتمع الدولي داعيا إلى حملها على تغيير مسارها نحو نزع السلاح النووي .
وحول ما إذا كانت هناك ثمة مؤشرات تشير إلى أن كوريا الشمالية على وشك إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات قال، لم تظهر حتى الآن.
وقال إنه يعتقد بأن سلسلة تهديدات كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، جاءت في إطار ضغوطها على الولايات المتحدة مشيرا إلى أن إصرار كوريا الشمالية على تطوير برامجها النووية والصاروخية يهدف إلى تغيير موقف الولايات المتحدة.
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