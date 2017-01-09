أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن منظومة الكهرباء تعتمد على نقل والانتاج والتوزيع، مضيفا أنهم ينفذون حاليًا 3 محطات تابعين شركة “سيمنز” حيث دخل للعمل 8 وحدات كهربائية من الـ 3 محطات.

ولفت في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” المذاع على شاشة “اون لايف”، اليوم الإثنين، إلى أن هناك خطط لتطوير شبكة نقل الكهرباء حيث هناك بعض التعاقدات لخطوط نقل ومحولات كهربائية جديدة، كاشفا عن إلى أن الوزارة رصدت 18 مليار جنيه لتطوير شبكة نقل الكهرباء خلال عامين.

وأكد أن هناك فائض من الكهرباء يبلغ 6 الآف ميجا وات