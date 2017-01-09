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قرار بإنشاء فرع توثيق نادي قضاة بني سويف
المستشار حسام عبد الرحيم - وزير العدل

قرار بإنشاء فرع توثيق نادي قضاة بني سويف

الإثنين، 9 يناير 2017 10:34 ص

أصدر وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، قرارا رقم 11293 لسنة 2016، والخاص بإنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق نادي قضاة بني سويف) يتبع الشهر العقاري والتوثيق ببني سويف.

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