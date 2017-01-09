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خبراء روس يعدون تقرير السلامة الجوية بعد زيارتهم لمصر
مطار القاهرة

خبراء روس يعدون تقرير السلامة الجوية بعد زيارتهم لمصر

الإثنين، 9 يناير 2017 10:29 ص
وكالات

أعلنت وزارة النقل الروسية أن الخبراء الروس، بعد عودتهم من القاهرة ، يعدون تقريرا حول نتائج زيارتهم لمصر والتي اطلعوا خلالها علي الإجراءات التي يتبعها أمن الطيران في مصر.

ونقلت وكالة أنباء ” نوفوستي ” عن المكتب الصحفي لوزارة النقل الروسية اليوم الاثنين أن الخبراء الروس عادوا من القاهرة ويعكفون في الوقت الراهن على إعداد تقرير بنتائج التفتيش الذي جرى على أمن الطيران في مصر .

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