أعلنت وزارة النقل الروسية أن الخبراء الروس، بعد عودتهم من القاهرة ، يعدون تقريرا حول نتائج زيارتهم لمصر والتي اطلعوا خلالها علي الإجراءات التي يتبعها أمن الطيران في مصر.

ونقلت وكالة أنباء ” نوفوستي ” عن المكتب الصحفي لوزارة النقل الروسية اليوم الاثنين أن الخبراء الروس عادوا من القاهرة ويعكفون في الوقت الراهن على إعداد تقرير بنتائج التفتيش الذي جرى على أمن الطيران في مصر .