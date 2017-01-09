استقبل السفير أسامة المجدوب سفير جمهورية مصر العربية في بكين، بمقر السفارة اليوم الاثنين المعمر الصيني لي تشي (103 عاما)، الذي يستعد للسفر إلى خارج الصين لأول مرة في حياته متجهاً إلى مصر لتحقيق حلمه بزيارتها بغرض السياحة.

ورحب السفير المجدوب بالمعمر الصيني، مؤكداً سعادته بأنه سيحقق حلمه بزيارة مصر، ومنوهاً إلى أن الشعب المصري دائماً ما يرحب بضيوفه من السائحين الأجانب، خاصة القادمون من الصين، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية والروابط الحضارية المتميزة التي تربط بين الشعبين المصري والصيني.

من جهته، قال المعمر الصيني إنه كان يحلم طوال حياته بأن يقوم بزيارة مصر ومشاهدة الآثار المصرية العريقة، وخاصة الأهرامات على الطبيعة، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يغادر فيها وطنه، وأنه سعيد للغاية بأن تكون أولى وجهاته خارج الصين هي مصر، كما أنه يتطلع إلى جولته السياحية في القاهرة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ.

الجدير بالذكر، أن المعمر الصيني “تشي لي” يبلغ من العمر 103 عاماً ولديه 8 أبناء (4 أولاد و4 بنات)، حيث يبلغ عمر أكبر أبنائه 80 عاماً، كما أنه يحرص على ممارسة الرياضة وركوب الدراجات بشكل منتظم.