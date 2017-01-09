صرح وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك موجة صقيع تجتاح البلاد، اليوم الاثنين، مشيرا الى أنها ستستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.

وحذر المتحدث بإسم الأرصاد خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، المواطنين من الشبورة المائية على الطرق، لافتا الى أن الشبورة ستزداد كثافة غدا الثلاثاء.

وأوضح ان تلك الموجة الباردة ونشاط الرياح الجافة التى تتعرض لها البلاد سيزيد من الإحساس بشدة برودة الجو، لذلك ينصح بارتداء الملابش الثقيلة.

وأكد انه اعتبارا من الغذ سيكون هناك تحسن نسبي في الاحوال الجوية، حيث هناك ارتفاع خفيف متوقع في درجات الحرارة، وانعدام تمام لفرص سقوط الالمطار، والشبورة المائية ستكون الظاهرة المؤثرة.

وأكد استمرار اضطراب الملاحة البحرية خاصة على البحر المتوسط .

ويذكر أن طقس اليوم شديد البرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك نشاطا ملحوظا للرياح الجنوبية الغربية المُثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، ما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وانخفاض الرؤية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية تمتد إلى شمال الدلتا.