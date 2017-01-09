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سانت كاترين تستقبل 67 سائحا خلال ال 24 ساعة الماضية‎
سانت كاترين

سانت كاترين تستقبل 67 سائحا خلال ال 24 ساعة الماضية‎

الإثنين، 9 يناير 2017 09:46 ص

استقبلت مدينة سانت كاترين خلال ال 24 ساعة الماضية 67 سائحا من مختلف الجنسيات منهم 21 أجنبيا و46 مصريا وذلك في زيارة لدير سانت كاترين وجبل موسي وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح والمخيمات البدوية.

وقال المهندس السيد عبدالصادق رئيس الوحدة المحلية للمدينة إن انخفاض درجات الحرارة لتصبح الكبرى 5 درجات مئوية والصغري 3 درجات تحت الصفر.

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