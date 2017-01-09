فيديو.. "الصندوق الأسود" أنور مالك يفضح إيران بـ"تقارير سرية"!الإثنين، 9 يناير 2017 09:49 ص
أكد الدكتور أنور مالك، المحامي الجزائري والحقوقي الدولي، أن جميع التقارير التي اطلع عليها عندما كان ضابطا في المؤسسة العسكرية الجزائرية، كانت تؤكد دعم إيران للإرهاب في الجزائر.
وقال “مالك”، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “صباح الخير..أنا كنت ضابط في المؤسسة العسكرية الجزائرية، وكانت كل التقارير تؤكد دعم إيران للإرهاب في الجزائر..لا يضحكوا عليكم”.
وكان رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، سيد أحمد غزالي، قد كشف أن إيران موّلت ودعمت الإرهاب خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر سنوات التسعينات، وهو ما دفع بالرئيس الراحل، محمد بوضياف، إلى قطع العلاقات الثنائية معها، مؤكدا أن أخطر ديكتاتورية دينية في العالم اليوم هي ديكتاتورية الملالي في إيران.
وأوضح “غزالي”، على هامش ندوة صحفية عقدها في السعودية، أن الجزائر قطعت علاقاتها مع إيران في عهد الرئيس الراحل محمد بوضياف، لأننا لاحظنا أن هذا النظام ورغم الموقف الأخوي الذي وجده من الجزائر منذ اندلاع الثورة الإسلامية، حيث كان النظام الجزائري يقدم خدمات للنظام الإيراني، إلا أنه لا يؤتمن وتدخلوا في شؤوننا الداخلية وأيدوا الإرهاب ماليا وسياسيا واقتصاديا، ولما لاحظنا ذلك قطعنا العلاقات.
وأضاف “غزالي”، أن ما يقوله عن النظام الإيراني ليس تصريحات جاءت عن طريق تحليلات علمية أو قيل وقال، بل نتاج خبرة في عدة ميادين خاصة وأنه كان على رأس الحكومة الجزائرية لعدة سنوات في فترة التسعينات التي عرفت فيها الجماعات الإرهابية تحركات كبيرة وخطيرة، واكتشفت فيها العديد من الحقائق.
#انور_مالك:— أنور مالك (@anwarmalek) ٨ يناير، ٢٠١٧
كنت ضابط في المؤسسة العسكرية الجزائرية وكانت كل التقارير تتحدث عن تورط #إيران في دعم الإرهاب. pic.twitter.com/MaBdUpqhpm
-
بعد توصيات المفوضين.. فرغلي: "بانتظار حكم نهائي" لصالح أصحاب المعاشات
أوضح البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، مشيرا الى أن اصحاب المعاشات الان أثناء وجودهم فى الخدمة كانوا يتقاضون خمس علاوات اجتماعية وعند خروجهم للمعاش تم نزعها ...Sun, 08 Jan 2017 12:09:50 GMT
-
حسن الرداد لن يقع في غرام زوجته إيمي سمير غانم دراميا
يجمع مسلسل “نوح”، لأول مرة بعد الزواج، الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، لكن المثير أن الفنانين لن تجمعهما قصة حب كما اعتادا في أعمالهما الفنية السابقة. ...Sun, 08 Jan 2017 11:13:22 GMT
-
التموين : بدء استلام قصب السكر من المزارعين في مصانع السكر بالصعيد
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد أن مصانع سكر الصعيد بدأت في استلام قصب السكر من المزارعين ؛ بعد الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والمزارعين علي ...Sun, 08 Jan 2017 12:41:54 GMT
-
«السياحة»: لا يمكن إجراء انتخابات الغرف السياحية فى موعدها - محيطSun, 08 Jan 2017 11:41:46 GMT
-
يوفنتوس يفترس بولونيا بثلاثية في الدوري
واصل فريق يوفنتوس الإيطالي سلسلة انتصاراته بـ”الكاليتشو”، وذلك بعدما فاز على فريق بولونيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب يوفنتوس ستاديوم، ...Mon, 09 Jan 2017 03:14:24 GMT
-
سيلتا فيجو يهزم مالاجا بثلاثية مثيرة في الدوري الإسباني
فاز سيلتا فيجو اليوم على ضيفه مالاجا بثلاثة أهداف لواحد في الجولة الـ17 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “الليجا” في المباراة التي احتضنها ملعب ...Mon, 09 Jan 2017 02:59:46 GMT
-
تشيلسي يضرب بيتربوروه برباعية وينتظر التأهل بإياب كأس الإتحاد
قطع تشيلسي بطاقة العبور لدور الـ32 بكاس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما حق فوزا منطقيا بأربعة أهداف مقابل واحد على حساب ضيفه بيتربوروه يونايتد، أحد أندية القسم ...Mon, 09 Jan 2017 02:46:18 GMT
-
مؤتمر دولي بدبي لتطوير صناعة النشر
تنظم إمارة دبي في دولة الإمارات مؤتمرا دوليا للنشر بمشاركة خبراء عرب وأجانب، لبحث فرص تطوير صناعة النشر في المنطقة العربية من خلال بناء شراكات مع دور نشر عالمية. ...Mon, 09 Jan 2017 00:34:46 GMT
-
إصابة 4 رجال شرطة في حادث انقلاب سيارة بسوهاج
أصيب 4 شرطيين من قوة مركز شرطة المنشاة بسوهاج، في انقلاب سيارة ملاكي بقرية روافع العيساوية، أثناء توجههم إلى محل إقامتهم “راحة خدمة”. كان اللواء مصطفي مقبل، مدير ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT