إصابة 4 رجال شرطة في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

أصيب 4 شرطيين من قوة مركز شرطة المنشاة بسوهاج، في انقلاب سيارة ملاكي بقرية روافع العيساوية، أثناء توجههم إلى محل إقامتهم “راحة خدمة”. كان اللواء مصطفي مقبل، مدير ...