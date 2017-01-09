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تعرف على أسعارالذهب اليوم الإثنين بالسوق المصري
مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

تعرف على أسعارالذهب اليوم الإثنين بالسوق المصري

الإثنين، 9 يناير 2017 09:39 ص
كتب-ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 725
عيار 22 664
عيار 21 634
عيار 18 543
عيار 14 423
عيار 12 362
الاونصة 22,534
الجنيه الذهب 5,072
الكيلو 724,571
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
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