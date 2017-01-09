 Moheet on google
الإثنين 9 يناير 2017 08:41 صباحاً
روابط سريعة
تبديل مواقف بين تركيا والإمارات.. شميشك:عملية القدس إرهابية ..وعبد الله يرد:أنت حقير!
الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة

تبديل مواقف بين تركيا والإمارات.. شميشك:عملية القدس إرهابية ..وعبد الله يرد:أنت حقير!

الإثنين، 9 يناير 2017 09:40 ص
متابعات

شنَّ مستشار ولي عهد “أبو ظبي”، عبد الخالق عبد الله، هجومًا عنيفًا على نائب رئيس الوزراء التركي محمد شميشك، واصفًا إياه بالحقير؛ وذلك على إثر وصف الأخير لعملية دهس الجنود الإسرائيليين في القدس المحتلة بأنها عملية “إرهابية حقيرة”.

وقال “عبد الخالق” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “حمد شيمشك نائب رئيس وزراء تركيا: دهس جنود إسرائيليين في القدس عملية إرهابية حقيرة. أنت الحقير وإذا كان هذا موقفًا تركيًا رسميًا فهو موقف جبان وحقير”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3