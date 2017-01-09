شنَّ مستشار ولي عهد “أبو ظبي”، عبد الخالق عبد الله، هجومًا عنيفًا على نائب رئيس الوزراء التركي محمد شميشك، واصفًا إياه بالحقير؛ وذلك على إثر وصف الأخير لعملية دهس الجنود الإسرائيليين في القدس المحتلة بأنها عملية “إرهابية حقيرة”.

وقال “عبد الخالق” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “حمد شيمشك نائب رئيس وزراء تركيا: دهس جنود إسرائيليين في القدس عملية إرهابية حقيرة. أنت الحقير وإذا كان هذا موقفًا تركيًا رسميًا فهو موقف جبان وحقير”.