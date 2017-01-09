كشفت وسائل إعلام عن مقطع فيديو للقاء دبلوماسي إسرائيلي بمسؤولة بريطانية.

وورد في مقطع الفيديو الذي صوّره مراسل قناة “الجزيرة” أن الدبلوماسي الإسرائيلي شاي ماسوت قال أثناء لقائه بالمسؤولة البريطانية ماريا ستريزولو، في إشارة إلى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: “إنه أبله لكنه أصبح وزيرا للشؤون الخارجية من دون أي مسؤوليات”.

يذكر أن مسؤولاً في السفارة الإسرائيلية لدى بريطانيا صرح بأن ماسوت “سيوقف عمله في السفارة في وقت قريب”.