أجاب جمال مبارك - نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك - على التساؤلات التي وردته أثناء حضوره مع شقيقه علاء لمباراة مصر وتونس .

وسُئل جمال عن إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة فأجاب قائلًا: “لا تعليق، خلينا في الماتش دلوقت” بحسب موقع “التحرير”.

وفيما يتعلق بصفحة “جمال مبارك رئيسًا” الموجودة على الفيس بوك، قال “جمال”: “معنديش علم بيها”.