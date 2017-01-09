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هكذا رد جمال مبارك على إمكانية ترشحه للرئاسة
جمال مبارك

هكذا رد جمال مبارك على إمكانية ترشحه للرئاسة

الإثنين، 9 يناير 2017 09:29 ص
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أجاب جمال مبارك - نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك - على التساؤلات التي وردته أثناء حضوره مع شقيقه علاء لمباراة مصر وتونس .

وسُئل جمال عن إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة فأجاب قائلًا: “لا تعليق، خلينا في الماتش دلوقت” بحسب موقع “التحرير”.

وفيما يتعلق بصفحة “جمال مبارك رئيسًا” الموجودة على الفيس بوك، قال “جمال”: “معنديش علم بيها”.



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