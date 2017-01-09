ذكرت هيئة السكك الحديدية أنه تم السيطرة على حريق شب بقطار على خط القباري – مطروح فجر اليوم.

وأوضحت الهيئة ـ في بيان لها - أنه أثناء توقف قطار ٦٤٥ بمحطة الحمام والمقرر تحركه الساعة 5:15 من محطة الحمام إلى محطة محرم بك على خط القباري مطروح أبلغ ناظر محطة الحمام الساعة 4:35 بنشوب حريق داخل عربات القطار وهي خالية من الركاب وتم فصلها وإخماد الحريق .

وأفادت هيئة السكة الحديد بأنه تم إخماد الحريق الذي نشب بعربتين من القطار بمعرفة مطافئ الحمام وبدون أية إصابات، موضحة أنه بعد فصل العربتين تحرك القطار الساعة 5:50 بعد تأخير 35 دقيقة.‎