كشف مدير أحد المصانع العسكرية الروسية للصحفيين أن “الضفادع البشرية” الروسية ستحصل قريبا على سلاح جديد.

وأوضح أليكسي سوروكين، مدير المؤسسة المعروفة باسم “تسي. كي إيه. بي” باختصار أن السلاح الجديد، وهو رشاش، يتميز بقدرته لإطلاق النار على البر وتحت سطح الماء على نحو سواء.

وكانت الضفادع البشرية تضطر إلى حمل نوعين من السلاح للرماية تحت الماء وعلى البر حتى الآن.

وقضى المهندسون عشرات السنين في اختراع البندقية الرشاشة التي تستطيع إطلاق النار على البر وتحت الماء على نحو سواء.

وقد تعاقدت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية الروسية على شراء الرشاشات التي تعمل في بيئتين مختلفتين.