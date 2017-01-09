قال الرائد أحمد نور الدين، من إدارة المرور في وزارة الداخلية، إن الكثافات من بداية اليوم لم تتجاوز الـ 50 % على كافة المحاور، مشددا على أن الطرق السريعة والصحراوية شهدت حالة جيدة على الرغم من الطقس والرياح.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج “هذا الصابح”، على شاشة إكسترا نيوز أن طريق مصر الإسكندربة الزراعي به بعض الكثافات، وأن الأحجام المرورية مرتفعة أيضا في منطقة 15 مايو إلى ميدان لبنان، لافتا إلى أن طريق الإسماعيلية يعمل بشكل جيد جدا.

ولفت إلى أن كوبري 6 أكتوبر به بعض الكثافات وبالنسبة إلى محور الثورة فبه كثافات وأيضا محور العروبة تجاه المطار، مضيفا أن الكثافة أيضا موجودة في محور شارع الهرم وكوبري شارع فيصل المتجه إلى الجيزة المعدني.