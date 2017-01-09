أفادت وسائل إعلام رسمية في باكستان اليوم الإثنين باندلاع حريق كبير في ساحة لتفكيك السفن بمنطقة “جاداني” الكائنة بمدينة “كراتشي”.

وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية أن فرق الإغاثة تمكنت من إنقاذ 70 شخصا حتى الآن، مشيرة إلى أن أسباب اندلاع الحريق بإحدى السفن لم تعرف بعد.

وأضافت القناة الباكستانية أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء هذا الحريق الكبير الذي اندلع أثناء تواجد قرابة 100 شخص على متن السفينة.

يشار إلى أن المنطقة ذاتها قد شهدت اندلاع حريق أيضا الشهر الماضي لم يسفر عن سقوط ضحايا، في حين وقع بها انفجار كبير في شهر نوفمبر الماضي بعد اندلاع النيران في خزانات على ظهر سفينة مما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 58 آخرين.