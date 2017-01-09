تسبب الثلج الذي غطى أسطنبول بشكل كثيف لليوم الثاني أمس الأحد بإلغاء مئات الرحلات وتأخير آلاف المسافرين.

وتتوقع الأرصاد الجوية انحسار العاصفة الثلجية في وقت لاحق اليوم لكن مع استمرار درجات الحرارة المنخفضة حتى الاسبوع المقبل مع تدنيها الى ما دون الصفر.

وألغت الخطوط الجوية التركية اكثر من 600 رحلة بما فيها رحلات داخلية حتى المساء مع مواصلة العمل لازالة الثلوج من مدرجات مطار اتاتورك الدولي.

وقال مدير الشركة بلال اكشي على تويتر، إنه تم توفير فنادق لأكثر من عشرة آلاف مسافر لم يتمكنوا من الوصول إلى إسطنبول في حين تم إنزال أكثر من خمسة آلاف ممن لم يتمكنوا من المغادرة في فنادق المدينة.

بعد نشر شكاوى غاضبة من الركاب العالقين على مواقع التواصل، قال اكشي “نعمل لكي نتجنب التسبب بمعاناة لركابنا في هذه الظروف الصعبة”.

وقال المصور غير المحترف دوغاناي بلتجي وهو يصور في حي السلطان أحمد التاريخي “انها أجمل مدينة على الأرض. ولكن الثلج زادها جمالًا”.