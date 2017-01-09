انطلق حفل توزيع جوائز Golden Globe في دورته الـ74، فجر اليوم الاثنين، من فندق The Beverly Hilton بولاية كاليفورنيا ويقدمه الإعلامي جيمي فالون.

وتم تكريم النجمة ميريل ستريب أثناء حفل «جولدن جلوب» لكونها الأكثر ترشيحا للجائزة في تاريخها على مدار 74 دورة حتى الآن، حيث سبق ترشيحها 30 مرة.

ووجهت ستريب أثناء كلمتها بعد تكريمها رسالة موجهة إلى رئيس الولايات المتحدة المنتخب، دونالد ترامب ، دون ان تسميه، قائلة: «إن ممثل مثل رايان جوسلينج الفائز مسبقًا بجائزة أفضل ممثل لفيلم موسيقي، وممثل صاعد مثل، ديف باتل، ذو الأصول الكينية والبريطاني الجنسية، والذي نشأ في تازمينيا ويلعب معظم أدواره في هوليوود كشخص هندي، لا يمكن أن يطردهم أحد ويبعدهم عن الولايات المتحدة».

يذكر أن ميريل ستريب كانت تدعم هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة.