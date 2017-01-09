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شاهد.. مطلب هام من الإبراشي للدولة يخص مديحة يسري
مديحة يسري

شاهد.. مطلب هام من الإبراشي للدولة يخص مديحة يسري

الإثنين، 9 يناير 2017 09:24 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

زار الإعلامي وائل الإبراشي، الفنانة مديحة يسري في المستشفى، موضحا أن حالتها الصحية مستقرة، ولكنها لا تشعر بتحسن.

وطالب الإبراشي في برنامج “العاشرة مساء”، المذاع على شاشة “دريم”، الدولة بسرعة علاج الفنانة في الخارج خاصة وأن مرضها يتعلق بالعظام.
وأكد أن: “مديحة يسري أخبرتني أن حالتها الصحية لاقت اهتماما كبيرا من أجهزة الدولة ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، وبعض المؤسسات السيادية، وهي كنز فني”.

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