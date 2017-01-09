أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الأحد زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات خمسين في المئة وهي خامس زيادة على مدى العام الماضي للمساعدة في حماية العمال من أعلى معدل للتضخم في العالم.

ويجعل هذا الإجراء الحد الأدنى للأجور 40683 بوليفار أي نحو 60 دولارا بالسعر الرسمي أو 12 دولارا بسعر السوق السوداء.

وقال خلال برنامجه التلفزيوني والإذاعي الأسبوعي “قررت زيادة المرتبات والمعاشات في بداية العام.”

وأضاف “في أوقات الحرب الاقتصادية وهجمات المافيا.. علينا حماية التوظيف ودخل العمال.” وكان مادورو قد رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة متراكمة بلغت 322 في المئة منذ فبراير شباط 2016.

وعزا مادورو (54 عاما) الركود الذي تشهده فنزويلا منذ ثلاث سنوات وارتفاع الأسعار ونقص المنتجات إلى هبوط في الأسعار العالمية للنفط منذ منتصف 2014 وإلى “حرب اقتصادية” يشنها خصومه السياسيون ورجال أعمال معاديون.

ولكن منتقدين يقولون إن عدم كفاءته و17 عاما من السياسات الاقتصادية الفاشلة هي السبب في الأزمة الاقتصادية التي تشهدها فنزويلا.