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أستاذ فلسفة يطالب "الموظفين" بالتدبر في هذه الآيات
موظفين في مص

أستاذ فلسفة يطالب "الموظفين" بالتدبر في هذه الآيات

الإثنين، 9 يناير 2017 09:07 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

قال علي الكنيسي، أستاذ الفلسفة والدراسات الاسلامية، إن المجتمع المصري لا يقدر قيمة العمل كما ان هناك خلل في تركيبة من يتولى الادارة، مضيفا أن انتقاء رب العمل أو الرئيس المباشر بشكل طيب وجيد وهو ما سيجعله ملتزما التزاما صحيحا في اداء واجباته.

ولفت في حواره ببرنامج ”صباح الخير يامصر”، اليوم الاثنين، إلى أنه ” للاسف الموظف حول الدولة الى ملكية خاصة يتحكم فيها في الاخرين بالتالي يضيع الفرصة تماما على اداء الواجب بينما العمل في الخارج يعني الالتزام والمهارة وهو الطريق الى الترقية.

وطالب الكنيسي، بالتدبر في ايات سورة العصر في قوله تعالى “والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر” وهي سورة تجعل الانسان مخلصا في العمل لمن يتدبر فيها.

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