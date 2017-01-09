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المسلماني: هذا ما يجب فعله مع أمريكا
احمد المسلماني

المسلماني: هذا ما يجب فعله مع أمريكا

الإثنين، 9 يناير 2017 08:58 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أنه لا يجب على مصر قطع العلاقات مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما، موضحا أن أوباما، لا زال أحد كبار رموز الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة.

وقال في برنامجه “الطبعة الأولى”، المذاع على قناة “دريم”، مساء الأحد، أن أوباما سيعود لسلطة الحزب الديمقراطي في أي وقت سواء من قريب أو من بعيد، موضحا “المصلحة تقتضي أن تكون لمصر صلة قوية بكافة الأطراف؛ لأن السياسة لا يوجد بها مكايدة ولكن يوجد بها مصلحة فقط”.

وشدد على أنه لا يجب على مصر قطع خطوط الاتصال مع رموز السياسة في الولايات المتحدة، مشددًا على ضرورة استمرار العلاقات وخطوط الاتصال مع كافة الرموز، حتى إذا ابتعدت عن السلطة.

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