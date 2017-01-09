كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخ باليستي في أي وقت يحدده الرئيسالإثنين، 9 يناير 2017 08:59 ص
أعلنت كوريا الشمالية، أنها قد تجري اختبارا لصاروخ باليستي عابر للقارات، في أي وقت، ومن أي مكان يحدده زعيم البلاد، كيم جونج أون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في تصريحات نقلتها قناة “سكاي نيوز” أمس الأحد، إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات سيُطلق في أي وقت، ومن أي مكان تحدده القيادة العليا لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
كما حملت بيونج يانج، واشنطن مسؤولية لجوئها إلى تطوير أسلحتها، واصفة السياسة الأمريكية بالعدوانية.
وفي المقابل، علق وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، مؤكدا أن قدرات الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وبرامجها للصواريخ الباليستية، تمثل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة.
وقال كارتر، في تصريحات نقلها راديو “سوا” اليوم، إن واشنطن على استعداد لإسقاط أي صاروخ تطلقه كوريا الشمالية أو تختبره، إذا جاء صوب أراضي الولايات المتحدة أو أراضي أصدقائها وحلفائها.
وكانت الولايات المتحدة صرحت، الأسبوع الماضي، بأن كوريا الشمالية أظهرت تحسنا “نوعيا” في قدراتها النووية والصاروخية، بعد تجارب على مستوى لم يسبق له مثيل العام الماضي، مما يظهر الحاجة لمواصلة الضغط على بيونج يانج حتى تعود إلى مفاوضات نزع السلاح.
-
بعد توصيات المفوضين.. فرغلي: "بانتظار حكم نهائي" لصالح أصحاب المعاشات
أوضح البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، مشيرا الى أن اصحاب المعاشات الان أثناء وجودهم فى الخدمة كانوا يتقاضون خمس علاوات اجتماعية وعند خروجهم للمعاش تم نزعها ...Sun, 08 Jan 2017 12:09:50 GMT
-
حسن الرداد لن يقع في غرام زوجته إيمي سمير غانم دراميا
يجمع مسلسل “نوح”، لأول مرة بعد الزواج، الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، لكن المثير أن الفنانين لن تجمعهما قصة حب كما اعتادا في أعمالهما الفنية السابقة. ...Sun, 08 Jan 2017 11:13:22 GMT
-
التموين : بدء استلام قصب السكر من المزارعين في مصانع السكر بالصعيد
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد أن مصانع سكر الصعيد بدأت في استلام قصب السكر من المزارعين ؛ بعد الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والمزارعين علي ...Sun, 08 Jan 2017 12:41:54 GMT
-
«السياحة»: لا يمكن إجراء انتخابات الغرف السياحية فى موعدها - محيطSun, 08 Jan 2017 11:41:46 GMT
-
يوفنتوس يفترس بولونيا بثلاثية في الدوري
واصل فريق يوفنتوس الإيطالي سلسلة انتصاراته بـ”الكاليتشو”، وذلك بعدما فاز على فريق بولونيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب يوفنتوس ستاديوم، ...Mon, 09 Jan 2017 03:14:24 GMT
-
سيلتا فيجو يهزم مالاجا بثلاثية مثيرة في الدوري الإسباني
فاز سيلتا فيجو اليوم على ضيفه مالاجا بثلاثة أهداف لواحد في الجولة الـ17 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “الليجا” في المباراة التي احتضنها ملعب ...Mon, 09 Jan 2017 02:59:46 GMT
-
تشيلسي يضرب بيتربوروه برباعية وينتظر التأهل بإياب كأس الإتحاد
قطع تشيلسي بطاقة العبور لدور الـ32 بكاس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما حق فوزا منطقيا بأربعة أهداف مقابل واحد على حساب ضيفه بيتربوروه يونايتد، أحد أندية القسم ...Mon, 09 Jan 2017 02:46:18 GMT
-
مؤتمر دولي بدبي لتطوير صناعة النشر
تنظم إمارة دبي في دولة الإمارات مؤتمرا دوليا للنشر بمشاركة خبراء عرب وأجانب، لبحث فرص تطوير صناعة النشر في المنطقة العربية من خلال بناء شراكات مع دور نشر عالمية. ...Mon, 09 Jan 2017 00:34:46 GMT
-
إصابة 4 رجال شرطة في حادث انقلاب سيارة بسوهاج
أصيب 4 شرطيين من قوة مركز شرطة المنشاة بسوهاج، في انقلاب سيارة ملاكي بقرية روافع العيساوية، أثناء توجههم إلى محل إقامتهم “راحة خدمة”. كان اللواء مصطفي مقبل، مدير ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT