أعلنت كوريا الشمالية، أنها قد تجري اختبارا لصاروخ باليستي عابر للقارات، في أي وقت، ومن أي مكان يحدده زعيم البلاد، كيم جونج أون.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في تصريحات نقلتها قناة “سكاي نيوز” أمس الأحد، إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات سيُطلق في أي وقت، ومن أي مكان تحدده القيادة العليا لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

كما حملت بيونج يانج، واشنطن مسؤولية لجوئها إلى تطوير أسلحتها، واصفة السياسة الأمريكية بالعدوانية.

وفي المقابل، علق وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، مؤكدا أن قدرات الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وبرامجها للصواريخ الباليستية، تمثل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة.

وقال كارتر، في تصريحات نقلها راديو “سوا” اليوم، إن واشنطن على استعداد لإسقاط أي صاروخ تطلقه كوريا الشمالية أو تختبره، إذا جاء صوب أراضي الولايات المتحدة أو أراضي أصدقائها وحلفائها.

وكانت الولايات المتحدة صرحت، الأسبوع الماضي، بأن كوريا الشمالية أظهرت تحسنا “نوعيا” في قدراتها النووية والصاروخية، بعد تجارب على مستوى لم يسبق له مثيل العام الماضي، مما يظهر الحاجة لمواصلة الضغط على بيونج يانج حتى تعود إلى مفاوضات نزع السلاح.