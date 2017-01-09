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رئيس جنوب السودان يزور القاهرة اليوم
سيلفا كير

رئيس جنوب السودان يزور القاهرة اليوم

الإثنين، 9 يناير 2017 09:25 ص
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كشفت مصادر دبلوماسية أن رئيس جنوب السوادن سيلفا كير ميارديت يصل القاهرة اليوم الاثنين في زيارة تستمر 3 أيام يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسئولين.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يبحث لقاء الرئيس السيسي وسيلفا كير سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الخبرات المصرية في كل المجالات.

وشددت سلطات مطار القاهرة الدولى من إجراءاتها الأمنية في محيط الصالة الرئاسية بالمطار، كما زينت الطرق المؤدية من وإلى الصالة الرئاسية بأعلام مصر وجنوب السودان استعدادا لاستقبال الرئيس سيلفا كير.

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