حصد فنانون بريطانيون على جوائز عدة في جولدن جلوب، من بينهم آرون تيلور جونسون إلى جانب نجوم آخرين في ذا نايت مانجر “مدير ليلة” وذا كراون أو التاج.

فاز تايلور جونسون (26 عاما) بجائزة أفضل ممثل مساعد لدوره في “ذا نكتيرنال أنيمالز”.

وأهدى جونسون الجائزة لزوجته المخرجة السينمائية سام تايلور جونسون، 49 عاما، واصفا إياها بأنها نصفه الآخر وشكرها على جهودها معه.

وتفوق تايلور جونسون على ماهرشالا في “ذا مون لايت” أو ضوء القمر، وجيف بريدجز في الجحيم أو المياه العالية، إضافة إلى سيمون هيلبيرغ في “فلورنسا فوستر جنكينز”، وزميله الممثل البريطاني ديف باتل في الأسد أو “ليون.”

كما كان الممثل البريطاني هيو لوري أحد الفائزين بالجائزة عن دوره في “ذا نايت مانجر.”

وفازت أوليفيا كولمان وتوم هيدليستون بجوائز في غولدن غلوب عن دورهما في “ذا نايت مانجر” ، حيث حصلت كولمان على جائزة أفضل ممثل مساعد وهيدليستون كأفضل ممثل.

وفازت كلير فوي بجائزة أفضل ممثلة في الدراما التلفزيونية عن تجسيدها لشخصية الملكة في فيلم التاج. وتفوق نيتفليكس في جائزة أفضل المسلسلات التلفزيونية الدرامية على مسلسل لعبة العروش أو “غيم أوف ذا ثرون” و”ويستورلد”.

ونالت فيولا ديفيس جائزة أفضل مممثل داعم أو ثانوي عن دورها في فيلم أسوار الأمازون “امازون فنسز.”

أما ترايسي إليس روس، ابنة المغنية ديانا روس فقد منحت جازة أفضل ممثل في الكوميديا التلفزيونية عن دورها في فيلم “بلاكيش” لتهدي الجائزة إلى “جميع النساء من ذوات البشرة الملونة من أولئك اللواتي يحملن أفكارا جديرة بالاهتمام.”

وحصل ريان غوسلينغ بجائزة أفضل ممثل في الفيلم الموسيقي أو الكوميدي عن دوره في فيلم لا لا لاند.

ونال بيلي بوب ثورنتون جائزة أفضل ممثل دراما تلفزيونية في مسلسل “جالوت”، حيث يلعب دور محام كريه السمعة يسعى للانتقام من شركته السابقة.

وتم تكريم ميريل ستريب لمساهمتها في الجانب الترفيهي بمنحها جائزة سيسيل ب. دوميل.