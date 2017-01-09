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فيلم "مون لايت" يحصد جائزة "جولدن جلوب" لأفضل فيلم درامي
حفل جولدن جلوب‎

فيلم "مون لايت" يحصد جائزة "جولدن جلوب" لأفضل فيلم درامي

الإثنين، 9 يناير 2017 08:51 ص
وكاﻻت

نال فيلم “مون لايت” مساء الأحد جائزة “جولدن جلوب” لأفضل فيلم درامي، فيما هيمن فيلم “لا لا لاند” على الحفل الذي أقيم في بيفرلي هيلز، إذ حصد ما مجموعه سبع جوائز، من بينها أفضل فيلم موسيقي/كوميدي.

فاز فيلم “مونلايت” لباري جينيكز مساء الأحد في لوس آنجليس بجائزة “غولدن غلوب” لأفضل فيلم درامي، فيما نال “لالا لاند” لداميان شازيل جائزة أفضل فيلم كوميدي/غنائي، فضلا عن ست جوائز أخرى.

ويروي “مونلايت” قصة رجل أسود مثلي جنسيا، يحاول أن يجد هويته ويحقق مكانا له في حي صعب في ميامي الذي ترعرع فيه. وقد فاز متغلبا على “هاكسو ريدج” لميل غيبسون، و”هيل أور هاي ووتر” لديفيد ماكينزي، و”لايون” لغارث ديفيس، و”مانشستر باي ذي سي” لكينيث لونرغان.

أما “لالا لاند”، فهو فيلم استعراضي غنائي فاز بسبع جوائز، بينها أفضل ممثلة لإيما ستون، وأفضل ممثل في فيلم كوميدي لراين غوسلينغ، وأفضل إخراج وسيناريو لداميان شازيل، وأفضل موسيقى لجاستن هورفيتس، وأفضل أغنية، وفاز تاليا بكل الفئات التي كان مرشحا لها.

ويروي الفيلم قصة عازف بيانو جاز مكافح يدعى سيباستيان يقع في حب ميا، وهي ممثلة طموحة في لوس أنجليس في العصر الحديث. ويحاول سيباستيان جذب اهتمام الناس من الشباب والكبار لموسيقى الجاز التقليدية، بينما تأمل ميا أن تنال فرصة عمل بالتمثيل، من خلال أحد الاختبارات التي أجرتها من أجل هذا الغرض في نهاية المطاف.

أقيم حفل توزيع جوائز النسخة الرابعة والسبعين من المسابقة، التي تنظمها رابطة الصحافة الأجنبية، في هوليوود في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا.

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