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ننشر تفاصيل الهجوم الإرهابي على كمين "المطافي" بالعريش
انفجار ـ تفجيرات ـ العريش ـ سيناء - ارشيفية

ننشر تفاصيل الهجوم الإرهابي على كمين "المطافي" بالعريش

الإثنين، 9 يناير 2017 09:25 ص
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استخدمت عناصر إرهابية، سيارة قمامة مفخخة سبق سرقتها منذ عدة أيام، يقودها انتحاري، أثناء الهجوم على كمين المطافي بمنطقة المساعيد في العريش بسيناء.

وأعقب الانفجار عدة انفجارات أخرى بقذائف “آر بي جي”، أدى إلى تدمير الكمين بالكامل، وانفجار مدرعة كانت بجوار الكمين، وتواصل قوات الأمن البحث عن جنود أخرى تحت أنقاض الكمين، فيما أصيب مسعف بعد الانفجار.

وكان قد فجر مسلحون، منذ قليل، كمين الشرطة المجاور لنقطة إسعاف حي المساعيد في العريش بسيارة مفخخة، فجرت مبنى الكمين ومدرعة مجاورة، وأسفر الهجوم حتى الآن عن سقوط 6 شهداء و10 مصابين، وخلف الانفجار مصابين في صفوف المدنيين الذين تصادف مرورهم بالمنطقة.

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