كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها بمنطقة ترعة الشيتي، بغرض السرقة.

وكان اللواء حسام خليفه مدير امن الغربيه، تلقى بلاغا من العميد ايهاب طلعت مأمور قسم اول طنطا، بالعثور على جثة موظفه بالمعاش داخل شقتها فى منطقة ترعة الشيتى، وبها اثار خنق حول الرقبة.

وتقرر تشكيل فريق بحث، قادة المقدم احمد الهرميل رئيس مباحث القسم؛ لكشف غموض الحادث، والقبض على المتهمين.

وتم فحص جميع علاقات المجني عليها وجيرانها، والاستماع إلى أقوال العديد من أهالي المنطقة.

وتوصلت تحريات المباحث المكثفه- بعد 5 أيام- إلى أن الجاني هو جار المجني عليها وزوجته، والتي كانت تتردد عليها، وتعرف ان بحوزتها مشغولات ذهبيه ومبالغ ماليه “تحويشه عمرها”.

والقى المقدم أحمد الهرميل والنقباء محمد عمار ومحمد الهامى واحمد الكفراوي، القبض على المتهمين، وجارٍ استجوابهما لمعرفة تفاصيل الواقعه وإعادة المشغولات الذهبيه التى سرقوها والمبلغ المالى، حيث تقدر المسروقات بنحو 200 ألف جنيه.. وتولت النيابه التحقيق.