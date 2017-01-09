شهدت محكمة الاسرة مؤخرا دعوى قضائية جديدة من نوعها حيث قام الزوج بطلب زوجته في بيت الطاعة واتهامها بتبديد امواله بسبب فشلت في طهي كيلو جرام واحد من المكرونة، حيث قامت المحكمة باستدعاء الزوجة لسماع أقوالها .

وقالت الزوجة، إنها تزوجت منذ 3 أشهر فقط، وأخبرها زوجها أنه لن يستطيع الإنفاق عليها بأكثر من 5 جنيهات فقط يومياً، ومع ذلك قبلت الزواج مراعاة لظروفه الصعبة، ولطبيعة عمله غير المجدية، التي لاتدر عائداً كبيراً حيث يعمل بائعا متجولا.

وأضافت ساردة شهادتها أمام المحكمة، بأنها ذات يوم قامت بشراء كيس مكرونة لطهيه، ووجدت أنه غير صالح، وقد يسبب مشاكل صحية لها ولزوجها، فأخبرته بذلك، إلا أنه قام بسبها وضربها ما تسبب في كسر ذراعها، متهما إياها بأنها تبدد أمواله، وغير حريصة على ميزانية المنزل.