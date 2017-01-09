أصيب 4 شرطيين من قوة مركز شرطة المنشاة بسوهاج، في انقلاب سيارة ملاكي بقرية روافع العيساوية، أثناء توجههم إلى محل إقامتهم “راحة خدمة”.

كان اللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز المنشاة يفيد أثناء سير السيارة رقم 132815 ملاكي أسيوط قيادة إسماعيل عبده إسماعيل، 30 عاما أمين شرطة من قوة مركز المنشاه اختلت عجلة القيادة بيده حال مفادها الاصطدام “توك توك” مما أدي لانقلابها بجانب الطريق واصطدامها بعمود إنارة.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بسحجات بالوجه، عبد الفتاح محمد، 50 عاما مساعد شرطة بكسر مضاعف متفتت العضد الأيمن وقطع بالشرايين والأوردة والأوتار، ورأفت أحمد محمود، 41 عاما رقيب شرطة بكسر بالترقوة اليسري، هاني كمال محمد، 42 عاما رقيب شرطة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجبهة، تم نقل المصابين للمستشفي المركزي وتحويل الثاني لمستشفي سوهاج الجامعي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 107 إداري المركز لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.