 Moheet on google
الإثنين 9 يناير 2017 08:42 صباحاً
روابط سريعة
لميس جابر مهاجمة البرادعي: خاين وعنصري و"واكل عقول الشباب"
الكاتبة لميس جابر

لميس جابر مهاجمة البرادعي: خاين وعنصري و"واكل عقول الشباب"

الإثنين، 9 يناير 2017 08:55 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

أكدت النائبة البرلمانية، الدكتورة لميس جابر، أن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، ينظر بدونية وعنصرية للشعب المصري، زاعمة أنه يتعامل مع مصر على أنها “لقمة عيش وسبوبة”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أنه يجب سحب قلادة النيل من البرادعي، موضحة “كان واكل عقول الشباب واستطاع إقناعهم برفض التجنيد الإجباري، وكان يسعى لإسقاط مفاصل الجيش بمنع الشباب من التجنيد”.

وقالت البرلمانية، إنها سعيدة بالتسريبات التي تمت إذاعتها له بالأمس، مضيفة أن حصوله على جائزة نوبل؛ تكريم له على خيانته لمصر ولن يجرؤ على العودة إلى البلاد مرة أخرى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3