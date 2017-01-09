أكدت النائبة البرلمانية، الدكتورة لميس جابر، أن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، ينظر بدونية وعنصرية للشعب المصري، زاعمة أنه يتعامل مع مصر على أنها “لقمة عيش وسبوبة”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أنه يجب سحب قلادة النيل من البرادعي، موضحة “كان واكل عقول الشباب واستطاع إقناعهم برفض التجنيد الإجباري، وكان يسعى لإسقاط مفاصل الجيش بمنع الشباب من التجنيد”.

وقالت البرلمانية، إنها سعيدة بالتسريبات التي تمت إذاعتها له بالأمس، مضيفة أن حصوله على جائزة نوبل؛ تكريم له على خيانته لمصر ولن يجرؤ على العودة إلى البلاد مرة أخرى.