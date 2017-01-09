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أمطار وعواصف.. الأرصاد تحذر من الطقس
موجة صقيع

أمطار وعواصف.. الأرصاد تحذر من الطقس

الإثنين، 9 يناير 2017 10:34 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الباردة ما زالت مستمرة حيث يسود طقس بارد نهارًا، شديد لبرودة ليلا، يصل إلى حد الصقيع على وسط سينء وشمال الصعيد.

وقدم في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” المذاع على شاشة “أون تي في”، اليوم الإثنين تحذيراته من نشاط الرياح على الطرق الصحراوية، قائلًا: “قد يصل إلى حد العاصفة”.

وأوضح أن الأمطار مقتصرة على السواحل الشمالية.

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