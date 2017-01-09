في خطاب مفتوح إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، نشر أمس الأحد، عرض زعيم سياسي مؤثر مؤيد للغرب من جمهورية مولدوفا السوفيتية السابقة أن تعمل بلاده بمثابة “جسر وليس ساحة معركة بين الشرق والغرب”.

وكتب فلاديمير بلاوتنيوك، من الحزب الديمقراطي الحاكم في مولدوفا: “بدلًا من أن نغرق في حرب باردة جديدة، نرغب في أن نتحرك قدمًا في اقتصاد السوق الحر والتكامل مع الغرب لكن في حالة من السلام مع الشرق”.

ويشار إلى أن بلاوتنيوك هو أغنى رجل أعمال في أفقر دولة أوروبية. وتولى قيادة الحزب في ديسمبر.

وتنحصر مولدوفا التي يقطنها 3.5 ملايين نسمة بين رومانيا وأوكرانيا وتتمزق بين حكومة موالية للغرب والمعارضة الموالية لروسيا.