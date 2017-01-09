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تفجير كمين في العريش بقذيفة "آر بي جي" وسقوط شهداء ومصابين
القوات المسلحة ـ سيناء ـ كمين‎

تفجير كمين في العريش بقذيفة "آر بي جي" وسقوط شهداء ومصابين

الإثنين، 9 يناير 2017 07:59 ص
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هاجم مسلحون كمين قوات الشرطة بجوار نقطة مطافي حي المساعيد في مدينة العريش بقذيفة آر بي جي.

وأكدت مصادر أمنية أنه بعد الهجوم على الكمين بالأسلحة الآلية والجرينوف تم تبادل إطلاق نار، فيما أسفر الهجوم عن تفجير الكمين وسقوط شهداء ومصابين في صفوف قوات الشرطة.

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