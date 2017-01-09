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34 مليون مصري ضمن "التموين".. ودعم "التضامن" يغطي 27 محافظة
غادة والي وزيرة التاضمن اﻻجتماعي‎

34 مليون مصري ضمن "التموين".. ودعم "التضامن" يغطي 27 محافظة

الإثنين، 9 يناير 2017 08:05 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج تكافل وكرامة، يغطي 27 محافظة، وأكثر من 3 آلاف قرية، ويغطي حوالي 2 مليون و168 ألف أسرة، موضحة أنه تم صرف حوالي 4 مليارات و400 مليون جنيه على المستحقين.

وقالت في حوارها ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على شاشة “إم بي سي مصر”، إن برامج الحماية الاجتماعية ليست دعم نقدي فقط، وهي حق لكل المصريين حينما يحتاجون لها، لافتة إلى أن 34 مليون مواطن مصري ضمن بطاقات التموين.

وأشارت إلى أن تعذيب الأطفال في دور الأيتام يصل إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام أو التقارير التي تعرض عليها داخل الوزارة، مشيرة إلى أنها لديها إحساس أنها مسئولة شخصيًا عن الأطفال في دور الأيتام لأن “كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته”.

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