يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، ويستمر تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كلا من البحر المتوسط جنوبية غربية والبحر الاحمر شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 9 15

الإسكندرية 7 14

مطروح 6 14

بورسعيد 9 14

دمياط 9 14

بلطيم 8 13

الإسماعيلية 6 15

السويس 7 16

العريش 8 15

نخل 1 13

طابا صفر 15

الطور 9 16

مرسى علم 9 18

الغردقة 8 17

شرم الشيخ 13 18

رفح 3 14

كاترين صفر 8

سيوة 7 15

المنيا 6 15

الفيوم 5 16

رأس سدر 13 17

أبوسمبل 8 18

وسط الدلتا 8 14

أسيوط 4 15

سوهاج 4 16

الأقصر 6 17

أسوان 8 18

شلاتين 15 19

حلايب 15 18

الوادى الجديد 2 17

قنا 4 17

نويبع 13 17

السلوم 4 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 29

المدينة 9 22

الرياض 10 27

المنامة 18 24

أبوظبى 15 24

الدوحة 18 25

الكويت 11 23

دمشق -2 6

بيروت 10 12

عمان صفر 8

القدس 2 8

غزة 7 15

بغداد 4 17

مسقط 18 25

صنعاء 3 24

الخرطوم 15 30

طرابلس 8 13

تونس 6 13

الجزائر 7 13

الرباط 6 18

نواكشوط 19 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -12 -3

اسطنبول -3 -1

اسلام اباد صفر 15

نيودلهى 6 19

جاكرتا 24 32

بكين -6 3

كوالامبور 24 34

طوكيو 4 11

أثينا -1 3

روما -4 9

باريس 2 6

مدريد -1 12

برلين -5 1

لندن 3 9

مونتريال -18 12

موسكو -19 17

نيويورك -6 2

واشنطن -5 صفر