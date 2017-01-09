تجديد حبس 8 من أعضاء جماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيقات بالغربية

قرر المستشار محمود عوف رئيس نيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية الأحد ، تجديد حبس 8 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على إثارة الشغب والعنف وتكدير السلم العام بمراكز المحلة وسمنود وقطور.

وكانت قوات الأمن بالغربية تمكنت من ضبط المتهمين بناء على قرار النيابة العامة بضبطهم بتهم إثارة الشغب والتحريض على العنف.