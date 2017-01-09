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بالفيديو.. الهند تحظر بيع الدواجن بسبب انفلونزا الطيور
الدواجن

بالفيديو.. الهند تحظر بيع الدواجن بسبب انفلونزا الطيور

الإثنين، 9 يناير 2017 07:47 ص
متابعات

حظرت السلطات الهندية استيراد وتخزين وبيع منتجات الدواجن، في ظل مخاوف من فيروس انفلونزا الطيور H5N1، بعد تفشيه في عدة مناطق هندية من بينها إقليم دمان وديو الفيدرالي وولايات اوديشا واوتاربراديش وراجستان ووجوجرات وومهاراشتر وماديا براديش.

وفرضت السلطات البيطرية الهندية إجراءات الحظر الصحي على مزارع الدواجن في الولايات الواقعة شمالي وغربي البلاد، وحظرت نقل الدواجن منها إلى الولايات الهندية الأخرى، وأعلنت منطقة كادايا “منطقة موبوءة” بعد اكتشاف إصابات في مزارعها.

وقررت وزارة الصحة الاتحادية إرسال مجموعة من الفرق الطبية إلى منطقة هاتيجان التابعة لولاية جوجارات لتقييم الوضع فيها، بعدما تردد عن ظهور حالات إصابة بشرية بالفيروس فيها.

وكانت السلطات البيطرية أصدرت قرارا بإعدام آلاف الطيور في منطقة هاتيجان بعد نفوق المئات من البط والدواجن، وثبوت إصابتها بفيروس H5N1.

وتخوض السلطات الهندية حربا شرسة ضد الفيروس في مناطق شمال وغرب البلاد التي شهدت عام 2015، انتشارا كارثيا للفيروس بين البشر ما أدى إلى وفاة أكثر من 700 شخص بالمرض خلال 10 أسابيع.



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