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أستاذ عقيدة مهاجما "مولانا": يشوف المشايخ ويصفهم بـ"الزناة"
عمرو سعد فيلم مولانا

أستاذ عقيدة مهاجما "مولانا": يشوف المشايخ ويصفهم بـ"الزناة"

الإثنين، 9 يناير 2017 07:54 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

رأى عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن فيلم “مولانا” يشوه مشايخ الأزهر ووصفهم بأنهم زناه وصناعة أمنية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء”، على شاشة “”دريم”، إن كاتب الفيلم استهزأ بمشايخ الأزهر وسخر منهم وأدخلهم الملاهي الليلية وجعل السكارى يسخرون منهم، واستهان بقيمتهم.

وأكد فؤاد أن كاتب الفيلم لو كانت لديه الجرأة لكان جسد شخصية حاخام يهودي وعلق صوره في الطرق وبدأ في السخرية منه في المسارح ودور السينما.

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