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بيومي فؤاد شارك في "مولانا" ولم يشاهده
بيومي فؤاد‎

بيومي فؤاد شارك في "مولانا" ولم يشاهده

الإثنين، 9 يناير 2017 07:42 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه لم يشاهد فيلم “مولانا” الذي شارك فيه حتى الآن، وأنه لم يتسن له مشاهدة الفيلم بالكامل حتى الآن.

وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء”، المذاع على شاشة “دريم”، أنه قرأ سيناريو الفيلم باكامل بالتأكيد ولكن هناك بعض المشاهد تحذفها الرقابة، فلا يعلم مجمل الفيلم النهائي كيف أصبحت صورته.

ولفت إلى أنه لا يستطيع أن يحكم على الفيلم وهل أنه يسيء إلى المشايخ أم لا، لافتا إلى أن دوره في الفيلم هو إعلامي يتعامل مع الجهات الأمنية ودوره هو إيقاع الشيخ حاتم بطل الفيلم في الخطأ من خلال أسئلته.

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