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زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات في فنزويلا بنسبة 50 %
الرئيس الفنزويلي الجديد نيكولاس مادورو

زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات في فنزويلا بنسبة 50 %

الإثنين، 9 يناير 2017 07:48 ص
وكالات

أعلنت الحكومة الفنزويلية زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات بنسبة 50 %، وذلك للمساعدة في حماية العمال من معدل التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد.

وقال الرئيس نيكولاس مادورو، خلال برنامجه التلفزيوني والإذاعي الأسبوعي، “إنه في أوقات الحرب الاقتصادية وهجمات المافيا .. علينا حماية التوظيف ودخل العمال”.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين أن هذا الإجراء يجعل الحد الأدنى للأجور يصل إلى 40 ألف بوليفار أي نحو 60 دولارا بالسعر الرسمي أو 12 دولارا بسعر السوق السوداء.

ويرجع مادورو (54 عاما) الركود الذي تشهده فنزويلا منذ ثلاث سنوات وارتفاع الأسعار ونقص المنتجات إلى هبوط الأسعار العالمية للنفط منذ منتصف 2014 وإلى “حرب اقتصادية” يشنها خصومه السياسيون ورجال أعمال معادون له.

ويرى معارضو الرئيس الفنزويلي أن عدم كفاءته و17 عاما من السياسات الاقتصادية الفاشلة هي السبب في الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا.

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