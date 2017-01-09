أعلنت وزارة السياحة عن بدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.

جاء ذلك في اجتماع وزير السياحة يحيي راشد بممثلي الشركات السياحية الذين أبدوا رغباتهم بأن يكون تنفيذ برامج رحلات العمرة خلال الأشهر الثلاثة المشار إليها، بعد الانتهاء من الضوابط لإحكام الرقابة والاجراءات اللازمة لها خلال الفترة القادمة.

وذكر بيان لوزارة السياحة الأحد، أن هذا يأتي في ضوء حرص الوزارة على مصالح الشركات السياحية العاملة في مجال العمرة من ناحية وفي إتاحة الفرصة لراغبي السفر للأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة من ناحية أخرى.