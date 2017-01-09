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اليوم .. اﻹسماعيلي يبدأ تدريباته بقيادة المدير الفني الجديد فرانز شتراكا
الاسماعيلي

اليوم .. اﻹسماعيلي يبدأ تدريباته بقيادة المدير الفني الجديد فرانز شتراكا

الإثنين، 9 يناير 2017 07:40 ص
وكاﻻت

يبدأ فريق النادي الاسماعيلي تدريبات هي الأولي التي يقودها المدير الفني الجديد فرانز شتراكا الذي وصل إلي القاهرة أمس الأحد ، ويقام التدريب للمرة الأولي علي ملعب استاد هيئة قناة السويس الفرعي.

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