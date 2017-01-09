يبدأ فريق النادي الاسماعيلي تدريبات هي الأولي التي يقودها المدير الفني الجديد فرانز شتراكا الذي وصل إلي القاهرة أمس الأحد ، ويقام التدريب للمرة الأولي علي ملعب استاد هيئة قناة السويس الفرعي.