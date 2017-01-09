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اليوم .. اﻷهلي يبدأ المران على فترتين استعدادًا لمباراة السوبر أمام الزمالك
الاهلي والزمالك

اليوم .. اﻷهلي يبدأ المران على فترتين استعدادًا لمباراة السوبر أمام الزمالك

الإثنين، 9 يناير 2017 07:39 ص
وكاﻻت

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق على فترتين صباحية ومسائية؛ استعدادًا لمباراة السوبر أمام الزمالك، يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات.

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