اليوم .. اﻷهلي يبدأ المران على فترتين استعدادًا لمباراة السوبر أمام الزمالك

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق على فترتين صباحية ومسائية؛ استعدادًا لمباراة السوبر أمام الزمالك، يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات.