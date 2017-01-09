حسن الرداد لن يقع في غرام زوجته إيمي سمير غانم دراميا

يجمع مسلسل “نوح”، لأول مرة بعد الزواج، الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، لكن المثير أن الفنانين لن تجمعهما قصة حب كما اعتادا في أعمالهما الفنية السابقة. ...