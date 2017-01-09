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اليوم .. جنايات الجيزة تنظر محاكمة 42 إرهابيا من عناصر تنظيم "أجناد مصر"
المستشار معتز خفاجي

اليوم .. جنايات الجيزة تنظر محاكمة 42 إرهابيا من عناصر تنظيم "أجناد مصر"

الإثنين، 9 يناير 2017 07:37 ص
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تنظر محكمة جنايات الجيزة - برئاسة المستشار معتز خفاجي - محاكمة 42 إرهابيا من عناصر تنظيم “أجناد مصر”، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية متنوعة منها استهداف المنشآت الشرطية والكمائن الأمنية إلي جانب المنشآت العامة، أسفرت عن استشهاد العديد من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين.

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